ABD'de Yeni Konut Satışları Arttı

Ekonomi

ABD'de yeni konut satışları, Aralık 2024'te yüzde 3,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, aralık ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, geçen ay mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 3,6 artarak 698 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 669 bin olması yönündeydi. Yeni konut satışları, Kasım 2024'te yüzde 9,6 artışla 674 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları, Aralık 2024'te yıllık bazda da yüzde 6,7 arttı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 2 artışla 427 bin dolara yükseldi.