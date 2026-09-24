ABD'de yeni konut satışları aylık yüzde 6,4 artıp 684 bine ulaşarak beklentiyi aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de yeni konut satışları aylık yüzde 6,4 artıp 684 bine ulaşarak beklentiyi aştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yeni konut satışları ağustosta aylık yüzde 6,4 artışla 684 bine çıktı; bu sonuç 615 binlik piyasa beklentisini aştı. Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan satışlarda medyan fiyat yıllık yüzde 0,4 artışla 393 bin 700 dolar oldu.

NEW ABD'de yeni konut satışları, ağustosta aylık yüzde 6,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı ağustosta mevsim etkilerinden arındırılmış yıllıklandırılmış olarak 684 bin seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkan yeni konut satışları, aylık bazda yüzde 6,4 arttı.

Piyasa beklentisi, yeni konut satış sayısının 615 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satışları temmuzda yüzde 4,3 azalarak 643 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2 azaldı.

ABD'de ağustosta satılan yeni konutların medyan satış fiyatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 393 bin 700 dolara yükseldi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiAralıkEmlakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı Esnafın müdahalesiyle yakalandı Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı! Esnafın müdahalesiyle yakalandı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü
5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı 5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı
İddia vahim Öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı İddia vahim! Öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı
17:51
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
17:21
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
16:21
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 18:01:32. #.0.2#
SON DAKİKA: ABD'de yeni konut satışları aylık yüzde 6,4 artıp 684 bine ulaşarak beklentiyi aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei