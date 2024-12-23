ABD'de Yeni Konut Satışları Yüzde 5,9 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Yeni Konut Satışları Yüzde 5,9 Arttı

Kasımda yeni konut satışları 664 bin olarak kaydedildi, yıllık artış yüzde 8,7 oldu.

23.12.2024 18:46
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ABD'de yeni konut satışları, kasımda yüzde 5,9'luk artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, kasımda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 5,9 artarak 664 bin oldu.

Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 666 bin olması yönündeydi. Yeni konut satışları, ekimde yüzde 14,8 azalışla 627 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları, kasımda yıllık bazda da yüzde 8,7 arttı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 6,3 azalarak 402 bin 600 dolara geriledi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Yeni Konut Satışları Yüzde 5,9 Arttı - Son Dakika

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