ABD'den İleri Düzey Yarı İletken İhracat Kısıtlamaları - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'den İleri Düzey Yarı İletken İhracat Kısıtlamaları

ABD, Çin'in gelişmiş çip erişimini engellemek için ihracat kontrollerini sıkılaştırdı.

15.01.2025 23:46
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NEW ABD Ticaret Bakanlığı, ileri düzey yarı iletken teknolojilerinin ihracatına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmak ve Çin'in bu tür teknolojilere erişimini engellemek amacıyla yeni tedbirler aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosundan (BIS) yapılan açıklamada, gelişmiş çipler üzerindeki ihracat kontrollerinin güncellendiği ve ABD menşeli ileri teknolojilere erişmek için lisans gerekliliklerine tabi tutulan şirketler arasına Çin ile Singapur'daki bazı kuruluşların eklendiği bildirildi.

Bugünkü kuralların 7 Ekim 2022, 17 Ekim 2023 ve 2 Aralık 2024 tarihlerinde getirilen kontrolleri güçlendirdiğine işaret edilen açıklamada, Çin'in askeri avantaj için kritik öneme sahip belirli üst düzey çipleri elde etme kabiliyetinin kısıtlandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda belirli gelişmiş çipleri ihraç etmek isteyen şirketler için daha geniş lisans gereklilikleri getirildiği, yeni bir "onaylı tasarımcılar" ve "test hizmet sağlayıcıları" süreci oluşturulduğu ve raporlama gerekliliklerinin artırıldığı aktarıldı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu kuralların, Çin ile ABD'nin ulusal güvenliğine zarar vermeye çalışan diğer ülkelerin çabalarında başarısız olmaları için ABD'nin kontrollerini güçlendireceğini vurguladı.

Raimondo, gelişmiş yarı iletkenlere erişimi kısıtlayarak, kuralları uygulayarak ve ortaya çıkan yeni tehditleri proaktif bir şekilde ele alarak, ABD'nin ulusal güvenliğini korumaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den İleri Düzey Yarı İletken İhracat Kısıtlamaları - Son Dakika

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