ABD'den İran'a Uyarı - Son Dakika
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ABD'den İran'a Uyarı

11.06.2026 20:06
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Hazine Bakanı Bessent, İran'ın müttefiklere vereceği zararların İran varlıklarından karşılanacağını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın Körfez'deki ABD müttefiklerine vereceği her türlü zararın, İran'a ait varlıklardan karşılanacağını belirtti.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İran'ın Körfez'deki ABD müttefiklerine vereceği her türlü zararın, İran'a ait hesaplardan çekilecek fonlarla karşılanacağını aktaran Bessent, "İran rejimi oynadığı sıfır toplamlı oyunu kaybedecek." ifadesini kullandı.

Bessent, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ödenen her türlü ücretin de İran'ın hesaplarından çekilecek fonlarla dengeleneceğini dile getirerek, "İran'ın gerçekleştireceği her saldırı, karşı karşıya olduğu ekonomik ve finansal sonuçları daha da derinleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den İran'a Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuğba Orak Tuğba Orak:
    bu tür açıklamalar ortada kalması açısından ilginç ama sonunda bunların ne kadarının gerçekleşeceğini merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Kaplan Mustafa Kaplan:
    eski zamanlarda böyle söz konusu sorunlar daha farklı şekillerde çözülürdü ama görüyorum ki bu yöntemler de pek etkili değil hep aynı yerde dönüyoruz 0 0 Yanıtla
  • Songül Aktas Songül Aktas:
    aile olarak düşündüğümüzde bu tür gerginlikler hep bizi endişelendirir çünkü sonunda sıradan insanlar zarar görür ya böyle tehditleşmeler işin içine girince herkes tedirgin oluyo ailelerin geleceği için endişelenmek normal değil mi 0 0 Yanıtla
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