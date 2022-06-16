ABD'den İran petrol ihracatında rol alan Çin ve BAE merkezli şirketlere yaptırım - Son Dakika
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ABD'den İran petrol ihracatında rol alan Çin ve BAE merkezli şirketlere yaptırım

16.06.2022 20:19
ABD'den İran petrol ihracatında rol alan Çin ve BAE merkezli şirketlere yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrokimya ürünlerinin ihracatında rol oynayan iki şirketin Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) paravan şirketlerine yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrokimya ürünlerinin ihracatında rol oynayan iki şirketin Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) paravan şirketlerine yaptırım uyguladı.

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada "OFAC, yurt dışında İran petrokimya ürünlerinin satışına aracılık eden yaptırım listesindeki Triliance Petrokimya ve İran Petrokimya Ticaret Şirketini destekleyen İran petrokimya üreticilerinden oluşan şirketler ağının yanı sıra bunların Çin ile BAE'deki paravan şirketlerine yaptırım uyguladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, öz konusu şirketlerin İran petrokimya ürünlerinin Çin ve Doğu Asya'nın geri kalanındaki müşterilere satışını destekleyerek İran'ın yaptırımları delmesine yardımcı olduğuna dikkat çekildi.

ABD, 23 Ocak 2020'de Triliance şirketini, 5 Kasım 2018'de ise İran Petrokimya Ticaret Şirketini yaptırım listesine almıştı.

OFAC'ın yaptırım listesine eklediği İran merkezli petrokimya şirketleri arasında, Marun Petrokimya, Fanavaran Petrokimya, Harg Petrokimya şirketleri olduğu kaydedildi.

Listeye alınan uluslararası paravan ve nakliye şirketlerinin ise Hong Kong merkezli, Keen Well International ve Teamford Enterprises Limited, BAE merkezli GX Nakliye, Future Gate Akaryakıt ve Petrokimya Ticaret Limited Şirketi, Skyzone Trading, YouChem General Trading ve Trio Energy olduğu kaydedildi.

OFAC'ın listesinde Çin ve Hindistan'da Triliance adına komisyonculuk yapan Jeff Gao ve Muhammed Şahid Ruknaddin Bhore isimli iki kişinin yer aldığı görüldü.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Biden Yönetimi, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) anlaşmasını tam olarak uygulanmasına karşılıklı olarak geri dönüşü sağlamak için anlamlı bir diplomasi yolu izlemede samimi ve kararlıdır. Anlaşma olmazsa İran'dan petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerinin ihracatını sınırlamak için yaptırım yetkililerimizi kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'den İran petrol ihracatında rol alan Çin ve BAE merkezli şirketlere yaptırım - Son Dakika

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