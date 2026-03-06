ABD'den Körfez İçin 20 Milyar Dolarlık Reasürans Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Körfez İçin 20 Milyar Dolarlık Reasürans Planı

06.03.2026 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Körfez'de savaş riskini kapsayan 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı planını duyurdu.

ABD yönetimi, Körfez bölgesinde savaş riskini de kapsayan 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı planını açıkladı.

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşundan (DFC) yapılan açıklamada, DFC Üst Yöneticisi Ben Black ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Başkan Donald Trump tarafından onaylanan, Körfez bölgesinde savaş riskini de kapsayan denizcilik reasüransının uygulanmasına yönelik ayrıntılı plan üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdukları aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu planın deniz ticaretine olan güveni yeniden tesis edeceği, uluslararası ticareti istikrara kavuşturacağı ve İran ile yaşanan çatışma sırasında Orta Doğu'da faaliyet gösteren Amerikan ve müttefik şirketleri destekleyeceği vurgulandı.

Plan kapsamında yaklaşık 20 milyar dolara kadar oluşabilecek zararların sigortalanacağı belirtilen açıklamada, bu sigortanın yalnızca belirli kriterleri karşılayan gemilere uygulanacağı kaydedildi.

Sigortanın başlangıçta gemi gövdesi ve makine ile yük teminatlarına odaklanacağı aktarılırken, DFC ve ABD Hazine Bakanlığının planın uygulanmasına ilişkin sonraki adımlar konusunda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile yakın koordinasyon içinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DFC Üst Yöneticisi Ben Black, "Reasürans planımızın petrol, benzin, LNG, jet yakıtı ve gübreyi Hürmüz Boğazı'ndan geçirerek tekrar dünyaya ulaştıracağından eminiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Ekonomi, Körfez, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den Körfez İçin 20 Milyar Dolarlık Reasürans Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:15:35. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'den Körfez İçin 20 Milyar Dolarlık Reasürans Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.