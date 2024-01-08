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ABD'den Türkiye'ye LNG gemisi sevkiyatı gerçekleşti - Son Dakika
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ABD'den Türkiye'ye LNG gemisi sevkiyatı gerçekleşti

ABD'nin Ingleside Limanı'ndan yola çıkan 'Seapeak Meridian' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, Türkiye'ye ulaştı. 163 bin 285 metreküp kapasiteli gemi, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

ABD\'den Türkiye\'ye LNG gemisi sevkiyatı gerçekleşti
08.01.2024 - 13:17,
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ABD'nin Ingleside Limanı'ndan yola çıkan "Seapeak Meridian" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 18 Aralık 2023'te ABD'den ayrılan 163 bin 285 metreküp kapasiteli LNG gemisi, dün saat 17.09'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Danimarka bandıralı gemi, 2010'da inşa edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'den Türkiye'ye LNG gemisi sevkiyatı gerçekleşti - Son Dakika
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