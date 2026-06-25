ABD Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2,1 Büyüdü - Son Dakika
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ABD Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2,1 Büyüdü

25.06.2026 16:24
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ABD'nin GSYH'si, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 2,1 büyüme kaydetti, tahminlerin üzerinde.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin nihai tahminini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 arttı.

Veriye ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü tahminde ekonominin ilk çeyrekte yüzde 2, mayıs ayında açıklanan ikinci tahminde ise yüzde 1,6 büyüdüğü öngörülmüştü.

Böylece ülke ekonomisinin ilk çeyreğe ilişkin büyüme oranı yukarı yönlü revize edildi.

ABD ekonomisi, 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, geçen yılın genelinde yüzde 2,1'lik büyüme performansı göstermişti.

Yılın ilk çeyreğindeki büyümede yatırımlar, ihracat, kamu harcamaları ve tüketici harcamaları etkili oldu. GSYH hesaplamasında eksi kalem olarak yer alan ithalat ise artış gösterdi.

İlk çeyrek büyüme verisindeki yukarı yönlü revizyonda ise ithalata ilişkin aşağı yönlü güncelleme belirleyici oldu. Bu etki, tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonla kısmen dengelendi.

Öte yandan, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde ilk çeyrekte kaydedilen artış yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya revize edildi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,9 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise aynı dönemde yüzde 4,4 olarak korundu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, bir önceki çeyrekte yüzde 2,7 yükselmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2,1 Büyüdü - Son Dakika

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