ABD ham petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil azalarak 424,5 milyon varile indi - Son Dakika
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ABD ham petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil azalarak 424,5 milyon varile indi

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 500 bin varil azalışla 424 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 400 bin varil azalması yönündeydi; ayrıca stratejik stoklar 3,1 milyon, benzin stokları ise 1,2 milyon varil düştü.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalışla 424 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 100 bin varil azalarak 286 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 200 bin varil azalışla 205 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

?Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 22-28 Ağustos haftasında 19 bin varil artarak 13 milyon 862 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 612 bin varil artışla 6 milyon 770 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 691 bin varil artışla 4 milyon 483 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD ham petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil azalarak 424,5 milyon varile indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD ham petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil azalarak 424,5 milyon varile indi - Son Dakika
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