ABD Hazine Bakanlığı gelecek hafta 3 ayrı ihalede 125 milyar dolarlık tahvil ihraç edecek

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli toplam 125 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 Kasım'da vadesi dolacak yaklaşık 97 milyar dolar tutarındaki Hazine tahvil ve bonolarının yeniden finansmanı kapsamında gelecek hafta 3 ayrı ihale düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, 9 Kasım'da 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 10 Kasım'da 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 12 Kasım'da 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplam 125 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edileceği kaydedilen açıklamada, söz konusu ihraçlarla özel yatırımcılardan yaklaşık 28 milyar dolarlık yeni nakit sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin mali görünümdeki olası değişikliklere karşı Hazineyi iyi bir konumda tuttuğu belirtilerek, mevcut borçlanma ihtiyaçlarına ilişkin projeksiyonlar doğrultusunda gelecek birkaç çeyrek boyunca sabit faizli tahviller ile değişken faizli tahvillerin ihale büyüklüklerinin mevcut seviyelerde tutulmasının öngörüldüğü ifade edildi.