ABD Hazine Bakanlığı kurumsal konut alımına 350 konut eşiği getiren taslağı yayımladı - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanlığı kurumsal konut alımına 350 konut eşiği getiren taslağı yayımladı

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ABD Hazine Bakanlığı, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut alımını kısıtlayan yasanın uygulama taslağını yayımladı. 7 Ocak 2027'den itibaren bu yatırımcılar istisnalar dışında müstakil konut alamayacak; tanımda 350 konut eşiği esas alınıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını kısıtlayan yasanın uygulanmasına ilişkin düzenleme taslağı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, önerilen düzenlemelerin, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını kısıtlayan konut yasasının ilgili maddesini uygulamaya geçirmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, 7 Ocak 2027'den itibaren büyük kurumsal yatırımcıların, yasada belirtilen istisnalar kapsamındaki işlemler dışında, genel olarak müstakil konut satın alamayacağı veya satın almak üzere sözleşme imzalayamayacağı bildirildi.

Yasada büyük kurumsal yatırımcıların tanımlanmasında çeşitli ölçütlerin esas alındığı belirtilen açıklamada, bunlar arasında bir kuruluşun doğrudan veya dolaylı olarak en az 350 müstakil konut üzerinde yatırım kontrolüne sahip olmasının da yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, kiraya vermek amacıyla konut inşa etme ve konut yenileme programları ile konut sahipliğini desteklemeye yönelik programlar kapsamında yapılan belirli satın alımların istisna kapsamına girebildiği belirtildi.

Kamuoyunun taslağa ilişkin görüşlerini Resmi Gazete anlamına gelen Federal Register'da yayımlanmasının ardından 30 gün içinde sunması gerektiği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de konuya ilişkin açıklamasında, Başkan Donald Trump yönetiminde milyonlarca genç ve çalışan ailenin uygun fiyatlı konut sahibi olabilmesinin önünü açmaya devam ettiklerini ifade etti.

Bessent, Hazine Bakanlığının konut arzını artırarak ve büyük kurumsal yatırımcıların piyasadaki rolünü sınırlandırarak Amerikalı ailelerin ve çalışanların konut satın almak için adil bir fırsata sahip olmasını sağlamaya çalıştığını, bu süreçte güçlü ve istikrarlı konut piyasasını desteklemeyi, gereksiz aksaklıklardan kaçınmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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