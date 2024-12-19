ABD İkinci El Konut Satışları Yüzde 4.8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İkinci El Konut Satışları Yüzde 4.8 Arttı

Kasım'da ikinci el konut satışları yüzde 4.8 artarak 4.15 milyona yükseldi, piyasa beklentilerini aştı.

19.12.2024 19:46
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NEW ABD'de ikinci el konut satışları, kasımda yüzde 4,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), kasım ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak kasımda aylık bazda yüzde 4,8 artışla 4,15 milyona yükseldi.

Piyasa beklentisi, ikinci el konut satış sayısının bu dönemde 4,09 milyon seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

İkinci el konut satışları, ekimde yüzde 3,4 artışla 3,96 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, kasımda yıllık bazda da yüzde 6,1 arttı. Satışlardaki yıllık değişim, Haziran 2021'den bu yana en güçlü artış oldu.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı ise kasımda yıllık bazda yüzde 4,7 artarak 406 bin 100 dolara ulaştı. Bu değerle ülkede medyan konut fiyatı, art arda 17'nci ayda yıllık bazda artış göstermiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının ivme kazandığını belirtti.

Yun, ekonomi, istihdam yaratmaya devam ettikçe, konut envanteri arttıkça ve yüzde 6 ila yüzde 7 arasındaki mortgage faiz oranlarına alıştıkça daha fazla alıcının piyasaya girdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İkinci El Konut Satışları Yüzde 4.8 Arttı - Son Dakika

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