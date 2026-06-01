ABD İmalat PMI Endeksi Mayıs'ta 54'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD İmalat PMI Endeksi Mayıs'ta 54'e Yükseldi

01.06.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de imalat PMI, mayıs ayında 54'e yükselerek sektörde genişlemeye işaret etti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 54 değerine çıkarak sektörde genişlemeye işaret etti.

ISM, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI mayısta önceki aya kıyasla 1,3 puan artarak 54 değerine yükseldi.

İmalat sektöründeki genişlemenin hızlandığına işaret eden endeks, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde 53,3 olması yönündeydi. Endeks nisan ayında 52,7 olarak kaydedilmişti.

Yeni siparişlere ilişkin endeks mayısta aylık 2,7 puan artarak 56,8'e çıktı. Aynı dönemde üretim endeksi 0,9 puan artışla 54,3'e ve istihdam endeksi 2,2 puan artarak 48,6'ya yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 16 alt sektöründe büyüme görülürken 1 alt sektörde daralma yaşandı.

Basım ve ilgili destek faaliyetleri, tekstil, metalik olmayan mineral ürünler, kağıt ürünleri, elektrikli ekipman, cihazlar ve bileşenler, plastik ve kauçuk ürünleri, birincil metaller, çeşitli imalat, bilgisayar ve elektronik ürünler, mobilya ve ilgili ürünler, makine, ulaşım ekipmanları, petrol ve kömür ürünleri, kimyasal ürünler, metal eşya ile gıda, içecek ve tütün ürünleri sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan tek sektör ise ahşap ürünleri sektörü oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global de mayıs ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sektörü PMI verisi mayısta 0,6 puan artarak 55,1 oldu.

Mayıs ayına dair öncü verilerde endeksin 55,3 değerini aldığı açıklanmıştı. Bu dönemde aşağı yönlü revize edilen endeks, nisanda 54,5 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İmalat PMI Endeksi Mayıs'ta 54'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi

19:10
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11’leri belli oldu
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'leri belli oldu
18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:36
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
18:17
Batman Petrolspor’dan iddialı transfer
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 19:13:19. #7.13#
SON DAKİKA: ABD İmalat PMI Endeksi Mayıs'ta 54'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.