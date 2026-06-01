ABD İmalat PMI Endeksi Mayıs'ta 54'e Yükseldi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 54 değerine çıkarak sektörde genişlemeye işaret etti.

ISM, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI mayısta önceki aya kıyasla 1,3 puan artarak 54 değerine yükseldi.

İmalat sektöründeki genişlemenin hızlandığına işaret eden endeks, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde 53,3 olması yönündeydi. Endeks nisan ayında 52,7 olarak kaydedilmişti.

Yeni siparişlere ilişkin endeks mayısta aylık 2,7 puan artarak 56,8'e çıktı. Aynı dönemde üretim endeksi 0,9 puan artışla 54,3'e ve istihdam endeksi 2,2 puan artarak 48,6'ya yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 16 alt sektöründe büyüme görülürken 1 alt sektörde daralma yaşandı.

Basım ve ilgili destek faaliyetleri, tekstil, metalik olmayan mineral ürünler, kağıt ürünleri, elektrikli ekipman, cihazlar ve bileşenler, plastik ve kauçuk ürünleri, birincil metaller, çeşitli imalat, bilgisayar ve elektronik ürünler, mobilya ve ilgili ürünler, makine, ulaşım ekipmanları, petrol ve kömür ürünleri, kimyasal ürünler, metal eşya ile gıda, içecek ve tütün ürünleri sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan tek sektör ise ahşap ürünleri sektörü oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global de mayıs ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sektörü PMI verisi mayısta 0,6 puan artarak 55,1 oldu.

Mayıs ayına dair öncü verilerde endeksin 55,3 değerini aldığı açıklanmıştı. Bu dönemde aşağı yönlü revize edilen endeks, nisanda 54,5 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.