ABD İmalat PMI Haziranda 53,3'e Düştü

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 53,3 değerine inmesine rağmen sektörde genişlemeye işaret etti.

ISM, haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI, haziranda önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 53,3 değerine düştü.

İmalat sektöründeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 53,8 olması yönündeydi. Endeks mayıs ayında 54 olarak kaydedilmişti.

Yeni siparişlere ilişkin endeks haziranda aylık 0,8 puan azalarak 56'ya, üretim endeksi 2,1 puan düşerek 52,2'ye indi. Aynı dönemde istihdam endeksi ise 1,1 puan artarak 49,7'ye yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 14 alt sektöründe büyüme görülürken, 3 alt sektörde daralma yaşandı.

Baskı ve ilgili destek faaliyetleri, elektrikli ekipman, cihaz ve bileşenler, tekstil, birincil metaller, giyim, deri ve ilgili ürünler, işlenmiş metal ürünler, bilgisayar ve elektronik ürünler, makine, plastik ve kauçuk ürünler, ulaşım ekipmanları, metal dışı mineral ürünler, kimyasal ürünler, çeşitli imalat ile gıda, içecek ve tütün ürünleri sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise kağıt ürünleri, mobilya ve ilgili ürünler ile ahşap ürünler oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global de haziran ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sektörü PMI verisi haziranda 1,2 puan azalarak 53,9 oldu.

Haziran ayına dair öncü verilerde endeksin 55,7 değerini aldığı açıklanmıştı. Bu dönemde aşağı yönlü revize edilen endeks, mayısta 55,1 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.