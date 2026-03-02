ABD İmalat PMI Şubatta 52,4'e Geriledi - Son Dakika
ABD İmalat PMI Şubatta 52,4'e Geriledi

02.03.2026 18:59
Şubat PMI verisi 52,4 ile beklentileri aşarak imalat sektöründe genişlemeye işaret ediyor.

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 52,4 değerine inmesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, sektörde genişlemeye işaret etti.

ISM, şubat ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI şubatta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 52,4 değerine indi.

İmalat sektörünün şubatta genişlediğini gösteren endekse dair piyasa beklentisi, 51,7 değerini alması yönündeydi. Endeks, ocak ayında 52,6 değerini almıştı.

Üretim endeksi, şubatta aylık 2,4 puan azalarak 53,5'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 1,3 puan azalışla 55,8'e geriledi.

İstihdam endeksi ise aynı dönemde 0,7 puan yükselerek 48,8'e ulaştı.

Bu dönemde imalat sanayisinin 12 alt sektöründe büyüme görülürken 5 sektörde daralma yaşandı.

Baskı ve ilgili destek faaliyetleri, tekstil fabrikaları, ana metaller, metal olmayan mineral ürünler, kimyasal ürünler, makineler, elektrikli ekipman, cihaz ve bileşenler, işlenmiş metal ürünler, ulaşım ekipmanları, plastik ve kauçuk ürünler, çeşitli imalat ile bilgisayar ve elektronik ürünler sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise giyim, deri ve benzeri ürünler, mobilya ve ilgili ürünler, petrol ve kömür ürünleri, ahşap ürünleri ile gıda, içecek ve tütün ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

S&P Global de şubat ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi, şubatta 0,8 puan azalarak 51,6 değerine indi.

Şubat ayına dair öncü verilerde endeksin 51,2 değerini aldığı açıklanmıştı. Endeks, ocakta 52,4 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Ekonomi, Finans, Son Dakika

