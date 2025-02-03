ABD İmalat PMI Verisi Genişlemeye İşaret Ediyor

Ekonomi

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 50,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, art arda 26 ay süren daralmanın ardından genişlemeye işaret etti.

ISM, ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi, geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,7 puan artışla 50,9 değerine çıktı.

Bu dönemde imalat sektöründe üst üste 26 ay daralmanın ardından genişlemeye işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, 49,3 değerini alacağı yönündeydi. Endeks, Aralık 2024'te 49,2 değerini almıştı.

Üretim endeksi, ocakta aylık 2,6 puan artışla 52,5'e, yeni siparişlere ilişkin endeks 3 puan artarak 55,1'e çıktı. İstihdam endeksi de aynı dönemde 4,9 puan yükselerek 50,3'e ulaştı.

Bu dönemde imalat sanayisinin 8 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 8 sektörde daralma yaşandı.

Tekstil, birincil metaller, petrol ve kömür ürünleri, kimyasal ürünler, makine, ulaşım ekipmanları, plastik ve kauçuk ürünleri ile elektrikli ekipman, aletler ve bileşenler sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise metalik olmayan mineral ürünleri, çeşitli üretim, ahşap ürünleri, işlenmiş metal ürünleri, mobilya ve ilgili ürünler, bilgisayar ve elektronik ürünler, kağıt ürünleri ile gıda, içecek ve tütün ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de ocak ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi ocakta 51,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, son 7 ayda ilk kez genişlemeye işaret etti.

Geçen aya dair öncü verilerde 50,1 olarak açıklanan endeks, Aralık 2024'te 49,4 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.