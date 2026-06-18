ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Düştü - Son Dakika
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ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Düştü

18.06.2026 16:20
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ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 226 bine geriledi, piyasa beklentisini aştı.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 13 Haziran ile biten haftada 226 bine inmesine karşın piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 13 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 226 bine geriledi.

Piyasa beklentisi bu dönemde işsizlik maaşı başvurularının 225 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 229 binden 230 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 bin artışla 223 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 6 Haziran ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 810 bin oldu ve yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İşsizlik maaşı, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Düştü - Son Dakika

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