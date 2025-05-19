İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri - Son Dakika
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Ekonomi

İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri

İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri

Capital One, Discover'ı 35,3 milyar dolara satın alarak ABD bankacılık sektöründe önemli bir birleşmeye imza attı. Bu birleşme, kredi kartı pazarında yeni bir denge oluştururken, müşterilere daha geniş hizmet yelpazesi sunmayı hedefliyor.

19.05.2025 15:00
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ABD bankacılık sektöründe tarihi bir birleşme gerçekleşti: Capital One, Discover Financial Services'ı 35,3 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında satın aldı. Bu dev anlaşma, Capital One'ı varlık büyüklüğü açısından ABD'nin altıncı büyük bankası konumuna taşıdı ve kredi kartı pazarında yeni bir denge oluşturdu.

DEV BİRLEŞME: CAPITAL ONE, DISCOVER'I SATIN ALDI

Capital One, Discover'ı 35,3 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında satın alarak, ABD'nin en büyük kredi kartı ihraççılarından biri haline geldi. Anlaşma kapsamında, Discover hissedarları her bir hisse için 1,0192 Capital One hissesi alacak. Bu birleşme, Capital One'ın müşteri tabanını genişletirken, Discover'ın ödeme ağıyla da güçlenmesini sağlayacak.

YENİ ŞİRKETİN YAPISI VE HEDEFLERİ

Birleşme sonrası oluşacak yeni şirketin yaklaşık %60'ı Capital One hissedarlarına, %40'ı ise Discover hissedarlarına ait olacak. Capital One CEO'su Richard Fairbank, bu birleşmenin, Visa ve Mastercard gibi devlerle rekabet edebilecek bir ödeme ağı oluşturma hedefiyle yapıldığını belirtti.

DÜZENLEYİCİ ONAYLAR VE ELEŞTİRİLER

Anlaşma, ABD Adalet Bakanlığı ve diğer düzenleyici kurumların onayını aldı. Ancak bazı Demokrat milletvekilleri, birleşmenin rekabeti azaltabileceği ve tüketici haklarını olumsuz etkileyebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

MÜŞTERİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Şu an için Capital One ve Discover müşterileri için herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak uzun vadede, birleşme sayesinde daha geniş ürün yelpazesi, daha fazla ATM ve şube erişimi gibi avantajlar sunulması bekleniyor.

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Özkan Özdemir:
    biz o paraları 3-5 günde yakıyoruz sonrada 30 milyar dolarlık d.gaz çıkaratacaz diye seviyoruz hey hey 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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