ABD'li Şirketler Temiz Enerji Teknolojilerinden En Yüksek Geliri Elde Etti

Dünyada temiz enerji teknolojilerinden geçen yıl en yüksek geliri elde eden 200 şirket arasında ABD'li firmalar 707,9 milyar dolar ile ilk sırada yer aldı.
AA muhabirinin, ABD merkezli "As You Sow" ile Kanada merkezli "Corporate Knights" araştırma şirketinin ortaklaşa hazırladığı "2024 Clean200" raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl dünyada temiz enerji teknolojilerinden önemli kazanç sağlayan ve borsada işlem gören en büyük 200 şirketin toplam geliri 2,24 trilyon dolar oldu.
Listede 55 şirket ile sanayi sektöründe iş yapan firmalar ilk sırada yer alırken, sektör bazında en yüksek geliri toplam 643 milyar dolar ile 29 bilgi teknolojileri firmasının sağladığı görüldü.
İklim değişikliğiyle mücadele ve temiz teknolojilere yönelimin artmasıyla son dönemde temiz enerji alanında çalışmalar yürüten ve bu alana yatırım yapan şirketlerin sayısı giderek artıyor. Rapora göre, ABD, geçen yıl sektördeki 200 büyük şirket arasında yer alan 39 firmasıyla temiz enerji teknolojilerinden en fazla kazanç sağlayan ülke oldu.
ABD, listedeki 39 firmasıyla yüzde 19,5'lik paya sahip oldu. Bu şirketlerin yıllık toplam kazancı 707,9 milyar dolar olarak hesaplandı.
ABD'den sonra sektörde faaliyet gösteren en fazla şirketin Çin'de yer aldığı belirlendi. Temiz enerji teknolojilerinden gelir elde eden 23 büyük şirketin bulunduğu Çin'i, 18 şirketle Japonya, 13 şirketle Fransa ve 10 şirketle Brezilya izledi.
En çok kazanan şirket Apple oldu
Temiz enerji teknolojileri alanında en fazla kazanç sağlayan şirketler arasında Tesla, Schneider Electric, LG, Samsung ve Panasonic gibi "teknoloji devleri" yer aldı.
Bu alanda geçen yıl en yüksek geliri yaklaşık 274,9 milyar dolar ile Apple elde etti. Onu, 81,7 milyar dolar ile Çinli batarya teknolojileri firması Contemporary Amperex Technology ve 81,4 milyar dolar ile elektrikli araba üreticisi Tesla takip etti.
Türkiye'den Enerjisa Enerji ise temiz enerji teknolojilerinden en fazla gelir sağlayan şirketler sıralamasında 91'inci sırada yer aldı.
Temiz enerji teknolojileri alanında en çok gelir sağlayan 10 şirket şöyle:
|Şirket Adı
|Geliri (milyar dolar)
|Ülke
|Apple
|274,9
|ABD
|Contemporary Amperex Technology
|81,7
|Çin
|Tesla
|81,4
|ABD
|TSMC
|78,8
|Tayvan
|HP
|48,9
|ABD
|Microsoft
|43,9
|ABD
|Schneider Electric
|37,9
|Fransa
|Nucor Corp
|36,8
|ABD
|Iberdrola
|34,8
|İspanya
|LG Energy Solution
|31,3
|Güney Kore
Son Dakika › Ekonomi › ABD'li Şirketler Temiz Enerji Teknolojilerinden En Yüksek Geliri Elde Etti - Son Dakika
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