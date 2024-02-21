NEW ABD yönetimi, limanların güvenliğini güçlendirmek ve yerli vinçler üretmek amacıyla, liman altyapısına 5 yılda 20 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağını açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ülkede denizcilik siber güvenliği ile tedarik zincirlerini güçlendirecek ve ABD limanlarının güvenliğini artıracak eylemler duyuruldu.
Ülkenin refahının deniz ticareti ve entegre limanlar, terminaller, gemiler, su yolları ve kara tarafı bağlantıları ağı ile ilişkili olduğuna işaret edilen açıklamada, bu karmaşık sistemin her yıl 5,4 trilyon dolar değerinde ekonomik faaliyete yardımcı olduğu, 31 milyondan fazla Amerikalının istihdamına katkıda bulunduğu ve ABD'ye giren kargonun yaklaşık yüzde 95'ini desteklediği aktarıldı.
Açıklamada, bu kritik altyapının güvenliğinin ulusal bir zorunluluk olmaya devam ettiği vurgulanarak, deniz taşımacılığı sisteminde operasyonların gerçekleştirilmesi için dijital sistemlerin kullanıldığına değinildi.
Ekonominin ve tedarik zincirlerinin dijital olarak birbirine bağlılığının, istismar edilirse ABD ekonomisi üzerinde kademeli etkiler yaratabilecek güvenlik açıklarını da beraberinde getirdiği belirtilen açıklamada, bu çerçevedeki çalışmaların detaylarına yer verildi.
Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı kararnamede ülke limanlarının güvenliğini sağlamaya yönelik siber güvenlik standartlarının yer aldığı ve İç Güvenlik Bakanlığının denizdeki siber tehditleri doğrudan ele alma yetkisinin artırıldığı belirtildi.
ABD yönetiminin, ülkenin endüstriyel kapasitesini güvenilir ortaklarla liman vinçleri üreterek yeniden inşa etmeyi sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, gelecek 5 yılda ABD liman altyapısına hibeler de dahil olmak üzere 20 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağı bildirildi.
Son Dakika › Ekonomi › ABD, liman altyapısına 20 milyar dolarlık yatırım yapacak - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, "Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana" dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İkramiyeler ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken farklı yapıda bir taş buldu. Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edilen taş Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili çıktı. 15 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil, koruma altına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?