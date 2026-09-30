ABD'nin AB Büyükelçisi Puzder, 'Made in EU' yerine 'Made in NATO' önerdi - Son Dakika
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ABD'nin AB Büyükelçisi Puzder, 'Made in EU' yerine 'Made in NATO' önerdi

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ABD'nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder, AB'nin savunma alımlarında Avrupa üretimini önceleyen 'Made in EU' yaklaşımı yerine 'Made in NATO' önerdi. Puzder, bunun NATO müttefiklerini uzaklaştırabileceğini, alımlarda kabiliyetin belirleyici olması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Andrew Puzder, savunma alımlarında Avrupa üretimi silahlara öncelik verilmesini öngören "Made in EU" yaklaşımının NATO müttefiklerini uzaklaştırabileceğini belirterek, "Made in NATO" yaklaşımı sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Puzder, Brüksel'de Euronews tarafından düzenlenen Savunma ve Uzay Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AB'nin yeniden silahlanma girişimlerinde Avrupa üretimi silahları tercih etmesine yönelik düzenlemeleri eleştirdi.

Silah alımlarında üretim yerinden ziyade askeri ihtiyaçların esas alınması gerektiğini ifade eden Puzder, "İnsan hayatı söz konusu olduğunda çözümü coğrafya değil, kabiliyet ve temin edilebilirlik belirlemeli." dedi.

Puzder, ortak savunma için en etkili silahların sağlanması hedefinden uzaklaşılmasının yalnızca düşmanlara yarayacağını söyledi.

Güçlü bir düşmanın bir üye ülkeye saldırması halinde Avrupa sanayisini desteklemekten ziyade askeri üstünlük sağlayacak silahlara öncelik verilmesinin öneminin anlaşılacağını belirten Puzder, ittifak içinde engeller oluşturulmaması gerektiğini dile getirdi.

Puzder, Avrupa üretimine öncelik verilmesinin NATO müttefiklerini uzaklaştırabileceğini belirterek, "Made in Europe" yerine NATO ülkelerinde üretilen savunma ürünlerini kapsayacak "Made in NATO" yaklaşımı sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

AB'nin Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk kredi kapsamında ABD üretimi savunma malzemelerinin satın alınmasına imkan tanımasını olumlu karşılayan Puzder, gelecekteki savunma politikalarında da benzer hükümlerin yer alması için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Puzder, ittifakın hasımları karşısında bölünme ve kendi çıkarlarını öne çıkarma yerine birlik ve güç içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

AB, savunma kapasitesini güçlendirmek ve ABD üretimi silahlara bağımlılığını azaltmak amacıyla ortak silah alımlarında Avrupa savunma sanayisine öncelik veren düzenlemeler geliştiriyor.

Bu yaklaşım, müttefiklerle savunma işbirliğini zayıflatabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Kaynak: AA
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