ABD'nin Dış Ticaret Açığı Ekim 2022'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'nin Dış Ticaret Açığı Ekim 2022'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı

ABD\'nin Dış Ticaret Açığı Ekim 2022\'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı

ABD'nin dış ticaret açığı, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 artarak 75,1 milyar dolarla Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre, ülkenin ihracatı yüzde 0,7 azalışla 261,7 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 0,3 azalarak 336,7 milyar dolara geriledi. ABD'nin Çin ve Meksika'ya karşı verdiği dış ticaret açığı artış gösterdi.

03.07.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin dış ticaret açığı, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 artarak 75,1 milyar dolarla Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artışla 75,1 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 76,3 milyar dolar olması yönündeydi.

Bu dönemde Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan ABD'nin dış ticaret açığı, nisanda 74,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı mayısta yüzde 0,7 azalışla 261,7 milyar dolara, ithalatı yüzde 0,3 azalarak 336,7 milyar dolara geriledi.

Çin'e ve Meksika'ya karşı verilen dış ticaret açığı arttı

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık söz konusu dönemde artış gösterdi. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,6 artarak 23,9 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin Meksika'ya karşı verdiği ticaret açığı da mayısta yüzde 10,2 artışla 14,1 milyar dolara çıktı.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Avrupa Birliği (19,3 milyar dolar), Vietnam (10,3 milyar dolar), Almanya (7,3 milyar dolar), Japonya (6,3 milyar dolar), Güney Kore (6,2 milyar dolar), İrlanda (5,7 milyar dolar), Tayvan (5,3 milyar dolar), Kanada (5 milyar dolar), İtalya (4,8 milyar dolar), Hindistan (3,8 milyar dolar), Malezya (2 milyar dolar), Fransa (1,7 milyar dolar), İsviçre (1,7 milyar dolar), İsrail (600 milyon dolar), Suudi Arabistan (100 milyon dolar) ve Birleşik Krallık (100 milyon dolardan az) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Hollanda (4,1 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,5 milyar dolar), Avustralya (1,9 milyar dolar), Hong Kong (1,6 milyar dolar), Singapur (1,3 milyar dolar), Brezilya (500 milyon dolar) ve Belçika (400 milyon dolar) oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Dış Ticaret Açığı Ekim 2022'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:54 Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 17:29:37. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Dış Ticaret Açığı Ekim 2022'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement