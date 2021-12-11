ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes 'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre 4 artarak 471'e yükseldi.

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