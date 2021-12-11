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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

11.12.2021 08:29
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre 4 artarak 471'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 213 arttı.

Perşembe gününü 74,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,15 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 71,67 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 70,94 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi


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