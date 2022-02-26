ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

26.02.2022 09:26
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 2 artarak 522'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 213 arttı.

Perşembe gününü 95,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 94,51 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 91,93 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 92,81 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

YORUMLAR
500
ABD'de J&J ve distribütörler 'opiyat bağımlılığı' nedeniyle rekor tazminat ödeyecek ABD'de J&J ve distribütörler 'opiyat bağımlılığı' nedeniyle rekor tazminat ödeyecek Son dakika: Küresel piyasalarda dengelenme çabaları etkili oluyor Son dakika: Küresel piyasalarda dengelenme çabaları etkili oluyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika


Son Dakika
09:17 Ukrayna'nın BM Temsilcisi: Rus askerlerinin cesetlerini annelerine göndermeden savaş bitmeyecek
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
09:01 Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak
08:58 Ölümünden sonra miras kavgası başlamıştı! Haydar Dümen'in kimsenin tanımadığı 3 çocuğundan, üvey annelerine büyük tepki!
08:55 Ukrayna lideri Zelenski: Rusya kreşlere saldırıyor, çocuklar da mı Neonazi?
08:32 Songül Karlı "göğüs çatalı" kuralını takmadı, kostümüyle İbo Show'a damga vurdu
08:28 Onlar savaşın çocukları! Bir bebek gözlerini dünyaya Kiev Metrosunda açtı
08:16 Ruslara karşı direnen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı cepheden seslendi: Bayraktarları beğendiniz mi?
00:58 Rusya tehdit etti, İsveç ve Finlandiya geri adım attı: NATO'ya girmeyi düşünmüyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 09:32:35. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement