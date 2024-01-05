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ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 5,5 Milyon Varil Azaldı - Son Dakika
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ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 5,5 Milyon Varil Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5,5 milyon varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ticari ham petrol stokları 431,1 milyon varil seviyesine geriledi. Bu rakam, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 10,9 milyon varil artış gösterdi. Ayrıca, ABD'nin ham petrol ithalatı artarken, ham petrol üretimi ise düşüş gösterdi. EIA'nın raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi bu yıl 12 milyon 900 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 110 bin varil olması bekleniyor.

ABD\'nin Ticari Ham Petrol Stokları 5,5 Milyon Varil Azaldı
05.01.2024 - 09:29,
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5,5 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5,5 milyon varil azalışla 431,1 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1,1 milyon varil artışla 354,4 milyon varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 10,9 milyon varil artışla 237 milyon varile çıktı.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 519 bin varil artarak 6,9 milyon varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1,4 milyon varil artarak 5,3 milyon varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 23-29 Aralık haftasında 102 bin varil düşüşle 13,6 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Aralık 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 900 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 110 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 5,5 Milyon Varil Azaldı - Son Dakika


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