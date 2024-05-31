ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 4 Milyon Varil Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 4 Milyon Varil Düştü

ABD\'nin Ticari Ham Petrol Stokları 4 Milyon Varil Düştü

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 200 bin varil azalarak 454 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi. Bu düşüş, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

31.05.2024 09:05
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 200 bin varil düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 200 bin varil azalarak 454 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 500 bin varil artışla 369 milyon 300 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon varil artarak 228 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 106 bin varil artarak 6 milyon 769 bin varil, ham petrol ihracatı günlük ortalama 505 bin varil azalarak 4 milyon 225 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 18-24 Mayıs haftasında 6 bin varil artarak 13 milyon 522 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Mayıs 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 200 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 730 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 4 Milyon Varil Düştü - Son Dakika

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