ABD\'nin Ticari Ham Petrol Stokları Geçen Hafta 12 Milyon Varil Arttı

Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 12 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon varil artışla 439 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 8 milyon 552 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 700 bin varil artışla 358 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalışla 247 milyon 300 bin varil seviyesine geriledi.

Petrol üretiminde artış

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 437 bin varil azalışla 6 milyon 470 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 751 bin varil artarak 4 milyon 347 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 3-9 Şubat haftasında 4 bin artışla 13 milyon 739 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Şubat 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 490 bin varil olması bekleniyor.