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ABD, Nisan 2022'den Bu Yana Rusya'dan İlk Defa Kasım 2023'te Petrol İthal Etti - Son Dakika
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ABD, Nisan 2022'den Bu Yana Rusya'dan İlk Defa Kasım 2023'te Petrol İthal Etti

ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar uygulamaya başlamış ve nisan 2022'den itibaren Rusya'dan petrol ithalatını durdurmuştu. Ancak, kasım 2023'te ABD, 10 bin varil Rus petrolünü 749 bin dolar bedelle ithal etti. Bu ithalatın varil başına 74,9 dolardan gerçekleşmesi dikkat çekti. G7 ülkeleri de aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasını yürürlüğe koymuştu.

ABD, Nisan 2022\'den Bu Yana Rusya\'dan İlk Defa Kasım 2023\'te Petrol İthal Etti
11.01.2024 - 13:22,  Güncelleme: 13:23
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ABD, nisan 2022'den bu yana Rusya'dan ilk defa kasım 2023'te petrol ithal etti.

ABD dış ticaret verilerine göre, ülke kasım 2023'te 749 bin dolar bedelle 10 bin varil Rus petrolü aldı.

İthalatın varil başına 74,9 dolardan gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar uygulamaya başlamış, nisan 2022 itibarıyla da Rusya'dan petrol ithalatını durdurmuştu.

G7 ülkeleri de aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasını yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi ABD, Nisan 2022'den Bu Yana Rusya'dan İlk Defa Kasım 2023'te Petrol İthal Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Nisan 2022'den Bu Yana Rusya'dan İlk Defa Kasım 2023'te Petrol İthal Etti - Son Dakika
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