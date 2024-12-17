ABD Perakende Satışları Kasım'da Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Perakende Satışları Kasım'da Artış Gösterdi

Kasım'da ABD perakende satışları, aylık yüzde 0,7 artışla 724,6 milyar dolara ulaştı.

17.12.2024 17:47
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ABD'de perakende satışlar, kasımda aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı ve 724,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,6 artacağı yönündeydi. Perakende satışlar, ekimde yüzde 0,5 artmıştı.

Perakende satışlar, kasımda yıllık bazda da yüzde 3,8 arttı.

Satışlar, ekimde yıllık bazda yüzde 2,9 artış kaydetmişti.

Bu dönemde perakende satışlardaki en büyük artış motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar ile mağaza dışı perakendecilerde görüldü.

Spor malzemeleri, hobi, müzik aleti ve kitap mağazalarında, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalarda, mobilya mağazalarında, elektronik ve ev aletlerinin satıldığı mağazalar ile benzin istasyonlarındaki satışlarda da aynı dönemde artış oldu.

Buna karşın sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki satışlar yatay bir seyir izlerken, çeşitli mağaza perakendecilerinde, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerler ile yiyecek ve içecek mağazalarında, giyim mağazalarında ve genel ürün mağazalarında satışlarda düşüş yaşandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Perakende Satışları Kasım'da Artış Gösterdi - Son Dakika

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