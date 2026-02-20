ABD Petrol Stokları 9 Milyon Varil Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Petrol Stokları 9 Milyon Varil Azaldı

20.02.2026 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 9 milyon varil azalarak 419.8 milyon varile düştü.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 9 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 9 milyon varil azalışla 419 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artışla 415 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 200 bin varil azalışla 255 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 7-13 Şubat haftasında 22 bin varil artarak 13 milyon 735 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 281 bin varil azalışla 6 milyon 524 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 851 bin varil artışla 4 milyon 590 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Petrol Stokları 9 Milyon Varil Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye’den Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Melisa Ilıcalı, annesi Şeyma Subaşı’nın taklidini yaptı Melisa Ilıcalı, annesi Şeyma Subaşı'nın taklidini yaptı
Maçtan sonra ortaya çıktı Vinicius’un davranışlarından rahatsız olan biri var Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
07:42
Savaşta dengeleri değiştirecek karar Trump, İran’a karşı “yalnız“ kaldı
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı "yalnız" kaldı
07:29
Yer: ABD Aliyev’e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
06:52
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
06:36
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 08:39:22. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD Petrol Stokları 9 Milyon Varil Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.