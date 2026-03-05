ABD Petrol Stokları Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Petrol Stokları Artış Gösterdi

05.03.2026 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin ham petrol stokları geçen hafta 3.5 milyon varil arttı, günlük üretim ise azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 500 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil artışla 439 milyon 300 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 400 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 253 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 21-27 Şubat haftasında 6 bin varil azalarak 13 milyon 696 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 335 bin varil azalışla 6 milyon 324 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 316 bin varil azalışla 3 milyon 997 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Petrol Stokları Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’de deprem Kupadan da elenebilirler Fenerbahçe'de deprem! Kupadan da elenebilirler
Hizbullah bir ülkeyi resmen ateşe attı İsrail bugün de füzelerle vurdu Hizbullah bir ülkeyi resmen ateşe attı! İsrail bugün de füzelerle vurdu
Saran’dan Tedesco’yu duygulandıran sözler Saran'dan Tedesco'yu duygulandıran sözler
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
İnanması zor ama gerçek Tedesco, Mourinho’nun gerisinde kaldı İnanması zor ama gerçek! Tedesco, Mourinho'nun gerisinde kaldı

08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
07:46
ABD’yi korkutan İran silahı Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
07:20
Kıbrıs’taki üsse saldırı gizemi İngiltere: İran’dan atılmadı
Kıbrıs'taki üsse saldırı gizemi! İngiltere: İran'dan atılmadı
06:54
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
06:47
Eski askerin protestosu Kongre’yi karıştırdı: İsrail için İran’la savaşmak istemiyoruz
Eski askerin protestosu Kongre'yi karıştırdı: İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz
06:28
Savaşta 6. gün İran’dan İsrail’e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 08:54:37. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Petrol Stokları Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.