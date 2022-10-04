ABD'den Rusya'ya karşı savunma yapmaları için Ukrayna'ya dev bir yardım daha duyurulacak - Son Dakika
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ABD'den Rusya'ya karşı savunma yapmaları için Ukrayna'ya dev bir yardım daha duyurulacak

04.10.2022 07:38

Geçen hafta Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık ek mali yardım teklifini onayan ABD, Rusya'nın ilhak kararına karşı Ukrayna hükümetine dev bir askeri yardım daha yapacak. Rusya'ya karşı savunmasına destek olmak için Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık ek silah yardımı duyurulacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak ettiğini duyurdu. Dünya'nın birçok ülkesinden Rusya'ya tepkiler yağarken ABD, Ukrayna ordusu ve hükümetine dev bir yardım yapma kararı aldı.

12,3 MİLYAR DOLARLIK EK YARDIM

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre, Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık ek mali yardım gönderilmesinin önünü açtı. Yardım paketinde Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılayacak silah, malzeme ve maaşlar için 3 milyar dolar gönderilmesi kararlaştırılırken Başkan Joe Biden'a da Pentagon'a 3.7 milyar dolarlık silah ve diğer donanımları Ukrayna'ya transfer etmesi için onay verildi.

''ABD UKRAYNA'YA GÜVEN DUYUYOR''

Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Bu yeni hibe yardımı ABD'nin Ukrayna'ya duyduğu güvenin bir başka göstergesidir ve kritik hükümet operasyonlarını destekleyecek ve Rusya'nın acımasız savaşı altında acı çeken Ukrayna halkına yardım sağlayacaktır" dedi.

625 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE SİLAH YARDIMI DAHA GELİYOR

ABD, şimdi de Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'yı desteklemek için yeni bir ek savunma yardım paketi sağlamaya hazırlanıyor. ABD yönetiminden iki üst düzey kaynağa göre, ABD'nin Ukrayna'ya içinde 4 adet "HIMARS" tipi çok namlulu roketatar sistemi, mühimmat, mayın ve mayına dayanıklı araçları içeren 625 milyon dolar değerinde silah ve güvenlik yardımı sağlayacağı belirtildi. ABD'li yetkililer, yardım paketinin bugün olarak yarın açıklanmasının beklendiğini aktardı.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den Rusya'ya karşı savunma yapmaları için Ukrayna'ya dev bir yardım daha duyurulacak - Son Dakika
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