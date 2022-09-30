Söz konusu bütçe tasarısında, federal kurumlara sağlanacak kaynağın yanı sıra Ukrayna 'ya yönelik hem askeri hem de ekonomik yardımları kapsayan 12,3 milyar dolarlık destek paketi de yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › ABD Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı - Son Dakika

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