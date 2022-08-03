Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika
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Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı

03.08.2022 17:58

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in karşı çıkmasına rağmen Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaret, dünya piyasasında büyük dalgalanmalara neden oldu. New York borsasında karışık bir seyir hakim olurken Avrupa borsalarında da düşüş yaşandı. Son olarak Dolar/TL kuru ise 18,05 seviyelerini görerek yılın zirvesine ulaştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yaptığı gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret etmesi, ABD-Çin ilişkilerinin yanı sıra piyasalarda da gerilimi artırdı. Asya borsalarında sert düşüş görülürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,26, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,52 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,67 değer kaybetti.

TAYVAN DOLARI SON 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Jeopolitik tartışmaların merkezinde yer alan Tayvan'da da endeks yüzde 1,56'lık düşüş gösterdi. ABD ve Çin arasındaki tansiyon Çin ve Tayvan'ın para birimleri üzerindeki baskıyı da artırdı. Tayvan doları, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyelerinde seyretti. Japon yeninin ise güvenli liman etkisiyle dolar karşısında hafif yükseliş gösterdiği görüldü.

NEW YORK BORSASINDA KARIŞIK SEYİR HAKİM

ABD'de New York borsası da Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin gelişmelerle güne düşüşle başlamasının ardından karışık bir seyir izliyor. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,33, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kaybetmişti. Ancak S&P 500 ve Nasdaq endeksleri açılışın ardından yukarı yönlü bir hareket gösterdi. Tayvan üzerinden ABD ile Çin arasındaki tansiyonun yükselmesiyle dolar endeksi ve altında yükseliş görüldü. Dolar endeksi106,6 seviyesine yükseldi. Altının onsu da uluslararası piyasalarda aynı dakikalarda yüzde 0,35 artışla 1.793,80 dolara tırmandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yukarı yönlü bir seyir izleyerek yüzde 2,70 seviyesine çıktı.

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna gerilimi, enerji krizi ve yüksek enflasyon karşısında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı adımlar da gündemin odağındaki yerini korudu. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,06 azaldı. Avro/dolar paritesi ise yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesi olan 1,03'ü test etmesinin ardından düşüşe geçerek yüzde 0,53 azalışla 1,02 seviyesinden işlem gördü. ABD ile Çin arasındaki tansiyon piyasalarda resesyon endişelerinin hakim olduğu bir dönemde arttı Analistler, Çin'in tehditlerine rağmen Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin piyasalarda gerilime neden olduğunu belirtti.

DOLAR/TL KURU YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Piyasalarda yaşanan gelişmeler dolar/TL kurunu da etkiledi. Güne yükselişle başlayan dolar 18,05 seviyelerine ulaşarak 2022 yılının zirvesini gördü. Amerikan Doları, günü 17,9369 seviyesinde kapattı. Dolar son olarak 17,98 - 17,99 seviyelerinden işlem görüyor. Euro kuru ise günü 18,2695 seviyesinde kapattı.

PELOSİ TARİHE GEÇTİ

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Söz konusu ziyarete ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar." ifadesi yer almıştı.

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Son Dakika Ekonomi Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika
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