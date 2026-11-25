ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile tahminlerin üzerinde büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 arttı.

Böylece ülke ekonomisi, 2023'ün 3'üncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranını kaydetti.

Geçen ay yayımlanan öncü veride ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,2'lik büyüme kaydetmişti.

Ülke ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde yatırım, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki yükseliş etkili olurken, ihracattaki azalış bu artışı kısmen sınırladı. Aynı dönemde ithalatta da artış yaşandı.

Üçüncü çeyrek büyüme verisindeki yukarı yönlü revizyonda ise yatırım ve tüketici harcamalarına ilişkin yukarı yönlü güncellemeler belirleyici oldu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 olarak hesaplandı. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,5 olarak kaydedildi. Söz konusu endeks, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 artış göstermişti.