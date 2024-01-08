ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Düşüyor

NEW Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi geçen yıl aralıkta yüzde 3 ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Aralık 2023'e ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen yıl aralıkta 0,4 puan azalışla yüzde 3'e düştü. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,4 puan azalarak yüzde 3'ten yüzde 2,6'ya ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de 0,2 puan azalışla yüzde 2,5'e geriledi.

Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti Aralık 2023'te 0,2 puan azalarak yüzde 5'e inerken, Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise geçen yıl aralıkta 0,1 puan azalışla yüzde 3'e düştü.

Gelir artışı beklentisi de 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilerken, kredi erişimi ve hanehalkının mali durumuna ilişkin beklentiler daha az karamsar hale geldi.

Bu dönemde maliyetlerdeki artışa ilişkin beklentiler, gıda için 0,3 puan azalışla yüzde 5'e ve kira için 0,7 puan düşüşle yüzde 7,3'e geriledi. Benzin maliyetlerindeki artışa ilişkin beklenti değişim göstermeyerek yüzde 4,5'te kalırken, üniversite eğitimi maliyetlerine yönelik fiyat artışı beklentisi 0,5 puan yükselerek yüzde 6,3'e çıktı.

ABD'de aralık ayı enflasyonu perşembe günü açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Kasım 2023'te aylık bazda yüzde 0,1 artışla beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Ülkede perşembe günü açıklanacak aralık ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,2 olması yönünde.