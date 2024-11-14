ABD ÜFE Ekim'de Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD ÜFE Ekim'de Yükseldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Ekim'de aylık %0,2, yıllık %2,4 artış gösterdi. Beklentileri aştı.

14.11.2024 18:20
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NEW ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden ÜFE, eylülde yüzde 0,1 artış göstermişti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ekimde yüzde 2,4 oldu. Üretici enflasyonunun geçen ay yıllık bazda yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, eylülde yüzde 1,9 yükseliş kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 arttı.

Aylık bazda piyasa beklentisine paralel gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 3 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek üretici fiyatları, eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA

Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Üretim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD ÜFE Ekim'de Yükseldi - Son Dakika

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