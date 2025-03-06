ABD, USMCA Kapsamında Tarifelerde Muafiyet Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD, USMCA Kapsamında Tarifelerde Muafiyet Sağlayacak

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, USMCA ile uyumlu mal ve hizmetlerin Kanada, Meksika'ya 1 ay muaf tutulacağını açıkladı.

06.03.2025 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD-Meksika- Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu tüm mal ve hizmetlerin Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerden bir ay süreyle muaf tutulabileceğini ifade etti.

Lutnick, CNBC'ye verdiği röportajda, ABD'nin Kanada ve Meksika'ya uyguladığı tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı tarifelere yönelik muafiyetin kapsamına ilişkin bugün karar vereceğini belirten Lutnick, bunun USMCA ile uyumlu tüm mal ve hizmetleri kapsayacağını düşündüğünü aktardı.

Lutnick, "Muhtemelen USMCA ile uyumlu tüm mal ve hizmetleri kapsayacağını düşünüyorum, dolayısıyla Başkan Trump'ın Kanada ve Meksika ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olan mal ve hizmetlerin bu tarifelerden muaf tutulması muhtemel." dedi.

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, bu muafiyetin süresinin bir ay olacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın, düzensiz göçmen ve fentanil akışını gerekçe göstererek Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara getirdiği yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması 4 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı tarifelerden bir ay süreyle muaf tutacağını duyurmuştu.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Politika, Ekonomi, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, USMCA Kapsamında Tarifelerde Muafiyet Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:50:30. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, USMCA Kapsamında Tarifelerde Muafiyet Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.