ABD ve AB, yapay zeka ve 6G teknolojisi gibi konuları ele alacak

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den üst düzey yetkililer, bugün yapacakları toplantıda yapay zeka, çipler, 6G teknolojisi, dijital platformlar, ticaret ve tedarik zincirleri gibi konuları ele alacak.
AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi'nin 6'ncı bakanlar toplantısı, bugün AB Dönem Başkanı Belçika'nın ev sahipliğinde Leuven şehrinde gerçekleştirilecek.
Toplantı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu üyesi Thierry Breton bir araya gelecek.
AB ve ABD yetkilileri, toplantıda, artan jeopolitik sınamalar karşısında ticaret ve teknoloji konularında ortak yaklaşım belirlemeye ve işbirliğini artırmaya çalışacak.
Görüşmelerde, yapay zeka, çip ve yarı iletkenler, 6G gibi gelişen teknolojiler, çevrim içi platformlar ve güvenli bağlantı gibi konularda ortak çalışmaların sonuçlarına odaklanılacak.
İhracat kontrolleri, yatırım taraması, yeşil tedarik, elektronik faturalama ve tedarik zincirleri konularda işbirliğiyle transatlantik ticareti teşvik edecek unsurlar da toplantıda görüşülecek.
ABD ve AB yetkilileri, yarın da ortak basın toplantısı düzenleyecek.
AB ve ABD arasında 2021 yılında başlatılan Ticaret ve Teknoloji Konseyi, bu alanlarda işbirliğinin ilerletilmesini ve yaşanan anlaşmazlıkların diyalog ortamında giderilmesini hedefliyor.
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