NEW ABD Yüksek Mahkemesi, kripto para şirketlerine hizmet veren Custodia Bank'ın ABD Merkez Bankasının (Fed) ödeme sistemlerine erişim sağlamak amacıyla açtığı davadaki temyiz başvurusunu reddetti.

Yüksek Mahkemenin yayımladığı karar listesinde, Custodia Bank'ın Fed ve Kansas City Fed'e karşı açtığı davaya yönelik inceleme talebinin kabul edilmediği bildirildi.

Mahkemenin davayı değerlendirmeye almayı reddetmesiyle, bir alt mahkeme olan temyiz mahkemesinin verdiği karar nihai hale geldi.

Temyiz mahkemesi, bölgesel Fed başkanlarının, yasal şartları sağlasalar dahi bankalara "ana hesap" tahsis etmeyi reddetme konusunda geniş bir takdir yetkisi olduğuna hükmetmişti.

Bu gelişmeyle birlikte, Custodia Bank'ın Fed'in ödeme sistemlerine erişmeyi hedeflediği hukuki süreç kapanmış oldu.

Wyoming merkezli Custodia Bank, ABD ödeme sistemlerine doğrudan erişebilmek için zorunlu olan bir ana hesap açmak üzere başvuruda bulunmuş, ancak Kansas City Fed bu başvuruyu reddetmişti.