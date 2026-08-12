ABD'de sağlıklı beslenme trendi türk gıda ihracatını büyütüyor - Son Dakika
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ABD'de sağlıklı beslenme trendi türk gıda ihracatını büyütüyor

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Türk gıda ürünlerine ABD pazarında talep patlaması yaşanıyor. Son 5 yılda ihracatını 1,7 milyar doların üzerine çıkaran sektör, sağlıklı ve doğal beslenme trendleriyle birlikte gözünü 5 milyar dolar hedefine dikti. ABD pazarı uzmanı Rıza Davutoğlu; zeytinyağı, kuru meyve ve organik ürünlerdeki potansiyele dikkat çekerek kalıcı başarı için doğru etiketleme, gıda güvenliği belgelendirmesi ve güçlü distribütör ağlarının şart olduğunu vurguladı.

Türk gıda sektörünün ABD'ye ihracatı son beş yılda yüzde 121 artışla 781 milyon dolardan 1 milyar 727 milyon dolara yükseldi. Sektör temsilcileri, dünyanın en büyük gıda ithalatçısı konumundaki bu pazarda önümüzdeki on yıl içinde ihracatı 5 milyar dolara taşımayı hedefliyor. Zeytinyağı, kuru meyve, bakliyat, baharat ve organik ürünler gibi Akdeniz mutfağına ait kalemler, Amerika'da yükselen sağlıklı beslenme eğiliminin de etkisiyle artan talep görüyor. 25 yılı aşkın süredir Türk ürünlerini Amerika pazarına taşıyan ve halen bağımsız ihracatçı olarak faaliyetini sürdüren Rıza Davutoğlu, gelişmeleri Amerika pazarı ve gıda ihracatı uzmanı olarak değerlendirdi.

Sağlıklı Ürünlere Talep Artıyor

Davutoğlu, Amerikalı tüketicinin son yıllarda katkı maddesi içermeyen, glutensiz ve doğal etiketli ürünlere yöneldiğini, bu eğilimin Türk üreticiler için önemli bir fırsat penceresi açtığını söyledi. Davutoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: Tahin, lokum, çikolatalı ürünler, bisküvi ve kuru meyve gibi geleneksel kalemler doğru şekilde konumlandırıldığında Amerikan raflarında kalıcı yer edinebiliyor. Ancak bu pazara girişin üretim sürecinin baştan gözden geçirilmesini, gıda güvenliği belgelendirmesini ve tüketici beklentisine uygun etiketleme yapılmasını gerektirdiğini belirtti.

Kariyeri boyunca yönettiği ihracat birimlerinde bir dönem yıllık ihracat hacmini 550 bin dolardan 8,5 milyon dolara yükselten, başka bir dönemde ise dört yıl içinde grup ihracatını yüzde 1215 oranında artırarak yaklaşık 10 milyon dolarlık ek gelir sağlayan Davutoğlu, bu tür büyümenin tesadüf değil disiplinli pazar analizi ve doğru fiyatlandırmanın sonucu olduğunu vurguladı. Bir dönem imzaladığı 30'u aşkın distribütörlük anlaşmasıyla ihracat hacmini beş kattan fazla büyüttüğünü hatırlatan Davutoğlu, benzer disiplinin bugün Amerika pazarında da geçerli olduğunu söyledi.

Kalıcı Büyüme İçin Uzun Soluk Şart

Amerika pazarına yönelik ilk doğrudan sevkiyat deneyimini hatırlatan Davutoğlu, bu sürecin ürün formülasyonundan belgelendirmeye kadar uzun bir hazırlık gerektirdiğini, tek seferlik fuar katılımlarının kalıcı başarı için yeterli olmadığını söyledi. Kariyeri boyunca 65'i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren, sekiz üretim tesisi ve 60'tan fazla ülkeye uzanan bir dağıtım ağı kuran Davutoğlu, Amerika'da uzun vadeli başarının yerel distribütörlerle güven ilişkisi kurmaktan ve tüketici alışkanlıklarını yakından izlemekten geçtiğini ifade etti.

Davutoğlu, 5 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için sektörün markalaşmaya, ürün çeşitliliğine ve kalite standartlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Amerika pazarında kalıcı olmak isteyen firmaların, tek bir müşteriye veya tek bir bölgeye bağımlı kalmak yerine ülke genelinde geniş bir dağıtım ağı kurmayı hedeflemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kübra Çolakbüyük

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de sağlıklı beslenme trendi türk gıda ihracatını büyütüyor - Son Dakika

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