Abdi İbrahim Vakfı\'ndan Depremzede Öğrencilere Destek

Ekonomi

Abdi İbrahim Vakfı, yeni projesi ODA ile depremzede öğrencilere eğitim desteği verecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim Vakfı, eğitim başlığı altındaki yeni projesi ODA ile depremzede ortaokul öğrencilerine ders desteği verecek. Öncelikli olarak matematik olmak üzere gönüllü eğitmen kontenjanına göre fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce branşlarında verilecek ek derslerle öğrencilerin başarılarına destek olunması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı müfredat ve uluslararası iyi örnekler doğrultusunda devlet okullarında okuyan ortaokul öğrencilerinin kaliteli eğitime erişebilmesini amaç edinen Okul Destek Derneği ile işbirliği yapan vakıf, projeyle ağırlıklı olarak kız öğrencilerden oluşan 250 depremzede ortaokul öğrencisine ücretsiz olarak çevrim içi eğitimlerle fırsat eşitliği sunacak.

MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan ve interaktif aktivitelere sahip olan ders destek programı, haftada 2 saat gönüllü eğitmenler eşliğinde uygulanacak.

Bir ders yılı boyunca sürecek ve en fazla 8-10 öğrencinin katılımıyla ODA adıyla anılacak çevrim içi sınıflarda yapılacak olan derslerle öğrencilerin okulda aldıkları eğitime ek olarak öğrendiklerini pekiştirmelerine ve kendilerini geliştirmelerine destek olunacak.

Projeye başvuran öğrenciler, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan depremzedeler arasından seçilerek programa dahil edilecek.

Projeye başvurular 22 Eylül'e kadar yapılabilecek.

"Yeni projelere imza atmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı ve Abdi İbrahim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzcan Bülbül, projeyi hayata geçirmekten büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, HEAL 2050 sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda, yalnızca bugünün değil, yarının dünyasını da iyileştirmek hedefiyle çalıştıklarını aktardı.

Vakıf çatısı altında gençlerin bilim, spor ve eğitime olan ilgisini artırmayı amaçladıklarını kaydeden Bülbül, onların çağdaş ve evrensel değerlerle Cumhuriyet'in temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarına dikkati çekti.

Bülbül, "Okul Destek Derneği ile işbirliği yaparak, 5, 6, ve 7. sınıflarda öğrenim gören depremzede öğrencilerimizin eğitim hayatlarına destek olmak üzere ODA Projesi'ni başlatıyoruz. Abdi İbrahim Vakfı'nın eğitim alanında topluma hizmet etme misyonunun güçlü bir örneği olan bu proje sayesinde, ağırlıklı olarak kız öğrencilerden oluşan 250 depremzede ortaokul öğrencisinin dijital okuryazarlık, iletişim teknolojilerini kullanabilme, analitik düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve yenilik gibi 21. yüzyıl yetkinlikleriyle donatılmasını desteklemeyi, çevrim içi eğitimlerle depremzede çocuklarımızın yaşamına dokunarak onları bilimle geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülbül, projeyle zor zamanların ardından, çocukların umutla hayata tutunmalarına ve geleceğe güvenle bakmalarına katkıda bulunacaklarına inandıklarını kaydederek, "Abdi İbrahim Vakfı olarak iyileştirme tutkumuz ve toplumsal sorumluluk bilincimizle yeni projelere imza atmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.