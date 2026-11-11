ACI, Sabiha Gökçen Havalimanı'na Seviye 2 Azaltım sertifikası verdi - Son Dakika
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ACI, Sabiha Gökçen Havalimanı'na Seviye 2 Azaltım sertifikası verdi

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ACI, Sabiha Gökçen Havalimanı\'na Seviye 2 Azaltım sertifikası verdi
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Sabiha Gökçen Havalimanı, ACI'nın Havalimanı Karbon Akreditasyonu programında Seviye 2 Azaltım sertifikasını kazandı. Havalimanı, karbon emisyonlarını takip edip ölçtüğünü ve belirlediği hedefler doğrultusunda azaltmaya yönelik yönetim planı uyguladığını belgelendirdi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation – ACA) programı kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı Level 2 – Azaltım (Reduction) sertifikasını aldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yürüttüğü karbon yönetimi çalışmalarında önemli bir aşamayı da tamamladı. ACI tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation – ACA) programı kapsamında Seviye 2 Azaltım (Level 2 Reduction) sertifikasını kazanan havalimanı, karbon emisyonlarını sistematik biçimde takip ettiğini, ölçtüğünü ve belirlediği hedefler doğrultusunda azaltmaya yönelik etkin bir yönetim planı uyguladığını uluslararası standartlar çerçevesinde belgelendirdi.

Sertifika, ACI Avrupa Genel Direktörü Olivier Jankovec tarafından, ISG Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek'e takdim edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ACI, Sabiha Gökçen Havalimanı'na Seviye 2 Azaltım sertifikası verdi - Son Dakika
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