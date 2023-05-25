Açılışını Bakan Varank'ın duyurduğu OPPO Tuzla fabrikası sessiz sedasız kapandı - Son Dakika
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Açılışını Bakan Varank'ın duyurduğu OPPO Tuzla fabrikası sessiz sedasız kapandı

25.05.2023 13:42

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, 2021'de 50 milyon dolarlık yatırımla kurduğu Tuzla'daki fabrikasını kapattı. Açılışını Bakan Varank'ın duyurduğu fabrikanın kapanmasıyla birlikte şirket, gözünü Afrika'ya çevirdi. Mısır'daki üretim tesisini 20 milyon dolarlık yatırımla kuracak olan OPPO, 650 kişilik istihdam sağlayacak.

2018'de Türkiye pazarına giren ve 2021'de Türkiye'deki tesislerinde üretime başlayan Çinli teknoloji devi OPPO, bu yılın başlarında tesislerinde üretimin durması ile gündeme gelmişti. Tesiste en az 6 ay üretim yapılmayacağı aktarılırken, uzun süredir konuyla ilgili sessiz kalan OPPO'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ÜRETİM BEKLENDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker'in aktardığına göre, OPPO'nun 50 milyon dolarlık yatırımla kurduğu bu tesisteki üretim beklenen gibi gitmedi. 2022 yılında OPPO, fabrikada çalışan yaklaşık 500 işçiyi, küresel kriz gerekçesiyle işten çıkardı.

TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM SONLANDIRILDI

İşten çıkarılan işçiler fabrika önünde eyleme başlayarak yaşanan işçi kıyımını protesto etti. Sonrasında ise OPPO'nun, Türkiye'deki üretimi sessiz sedasız sonlandırıldığı belirtildi.

MISIR'DA FABRİKA AÇACAKLAR

Şirket, Türkiye'nin ardından gözünü Mısır'a dikti. Mısır'daki üretim tesisini 20 milyon dolarlık yatırımla kuracak olan OPPO, 650 kişilik istihdam sağlayacak.

BAKAN VARANK SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

2021 yılında AKP'li Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fabrikanın açılışını "Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor." diyerek duyurmuştu.

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Türkiye, Mısır, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

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