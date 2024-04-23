Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 23 Nisan\'da İSG\'de Konser Verdi

Ekonomi

Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) konser verdi.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, havalimanında, Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası'ndan 45 öğrencinin katılımıyla mini konser gerçekleştirildi.

Konsere, yolcular ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in adını taşıyan havalimanında, 23 Nisan sürpriziyle karşılaşan yerli ve yabancı misafirler konseri ilgiyle izledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm terminalde çocuklar, veliler, çalışanlar ve misafirlerin eşliğinde kutlandı.

Faaliyetlerine 2016'da başlayan Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, keman, viyola, çello ve kontrbas çalan toplam 60 çocukla çalışmalarını sürdürüyor.