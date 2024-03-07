Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Türkiye\'deki Yabancı Sermaye ve Ekonomik Destek Miktarını Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yabancı sermaye sayısını ve Türk ekonomisine kattığı destek miktarını açıkladı.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir firmanın Ar-Ge merkezi açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Törende konuşan Bakan Tunç, konuşmasında hukuki güvenlik ve öngörülebirlik olmadığı yönündeki söylemlere tepki gösterdi. Türkiye'deki yabancı sermaye sayısını ve ülke ekonomisine sağladığı destek miktarlarını da açıklayan Tunç, 'Birileri Türkiye'den hukuki güvenlik yok. Öngörülebilir yurt yok dedik. Kara propaganda yapsa da değerli hemşehrilerimiz bu para propagandalarının hiçbir aslı ve astarı yoktur. Birkaç böyle siyasallaştırdıkları davaları öne çıkararak Türkiye'de hukuki güvenliğinin olmadığı, Türkiye'de hukuki öngörülebilirliğinin yatırım ortamının olmadığı yönündeki kara propagandalara milletimiz de inanmıyor, Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı sermaye de inanmıyorum. Rakamlar ortada. Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye miktarı 2002'de sadece 15 milyar dolardı. Bugün bu rakam 262 milyar doları geçti. Eğer Türkiye'de yabancı yatırımcı hukuka güvenmese, öngörülebilirlik olmasa 15 milyardan 262 milyar liraya yabancı doğrudan sermayeye çıkabilir miydi. Türkiye'de 2002'd yabancı şirket sayısı, doğrudan yabancı sermaye getiren şirket sayısı 5 bin 600. Bugün bu sayı 80 bin 500'ü aştı. Eğer Türkiye'ye güven olmasa Türkiye'de olmasa yabancı şirketler Türkiye'ye yatırım yapabilir miydi? İşte bu kara propagandayı yapanlar maalesef Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin, sanayi gelişmesin, kalkınması azaltsın ve siyaseten de zor durumda kalsın iktidar ve sırada bize gelsin diye düşünseler de milletimiz gerçekleri gördüğü için de 22 yıldan bu yana bu güvene destek verdi. Gelişmeye destek verdi. Kalkınmaya destek verdi" dedi.
Sanayi Bakanı Kacır ise, Türkiye'nin büyük bir insan kaynağı potansiyeline sahip olduğunu belirterek yatırımcıya çağrıda bulundu. Kacır, "Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kıtalar arası köprü vazifesi gören Türkiye; bölgesinin parlayan yıldızı olarak küresel bir üretim üssüne dönüşüyor. Ben de buradan bir kez daha yatırımcılarımıza seslenmek istiyorum. Türkiye'nin kapısı sizlere açık. Yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi uygulamalarımızla, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla, yatırımcılarımızın yanındayız. Ülkemiz kendisine inananlara, güvenenlere hep kazandırdı ve kazandırmaya da devam edecek" dedi.
Bakanlar daha sonra bir fabrikanın temel atma törenine, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde seçim ofislerinin açılışlarına katıldı. - ZONGULDAK
Son Dakika › Ekonomi › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Türkiye'deki Yabancı Sermaye ve Ekonomik Destek Miktarını Açıkladı - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da 433,5 milyon TL maliyetle tamamlanan Gümbet-Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisleri ve Güvercinlik İçme suyu Arıtma Tesisi kapasite artışları yatırımlarının açılış törenini gerçekleştirdi.
Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'daki bazı barajların doluluk oranlarının arttığını bildirdi. İklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmanın etkisiyle kuraklıkla karşı karşıya kalan barajlar, sonbahar ve kış aylarındaki yağışlar sayesinde içme suyu, enerji ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılamaya başladı. Barajlardaki doluluk oranları geçen yıla göre önemli ölçüde arttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara'da bir araya geldi. Programda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri tanıtıldı ve kadın girişimciliği konuşuldu. TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, kadın girişimciliği ve istihdamının TOBB'un öncelikleri arasında olduğunu belirtti. TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurulları, kadınların ekonomik hayata katılımlarını artırmak için çalışmalar yürütüyor.
Almanya'da demiryolu ve havayolu çalışanları greve başladı. Grev nedeniyle ülke genelinde yüzlerce yolcu ve yük treni seferleri iptal edildi. Ayrıca Lufthansa Havayolları'nın yer hizmetleri personeli de greve katıldı ve 200 bin yolcu etkilendi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 318 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 190 bin lira, en yüksek 2 milyon 318 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 318 bin lira olarak belirlendi. KMKTP'de altın işlem hacmi 7 milyar 724 milyon 271 bin 863,36 lira, işlem miktarı ise 3.451,65 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 728 milyon 512 bin 597,47 lira düzeyinde gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası yer aldı.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen programda, Kuzey Makedonya'nın Türkiye Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve diğer konuşmacılar, Edirne ile Kuzey Makedonya arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ise Kuzey Makedonya'nın stratejik bir konuma sahip olduğunu ve yatırım fırsatlarından yararlanmak istediklerini ifade etti. Toplantıda, Kuzey Makedonya'daki iş ortamı ve yatırım olanakları da davetlilere anlatıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde zabıta ekipleri market ve süper marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde 3 iş yerine ceza kesildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?