Adana Ana Konteyner Limanı Adana ve Bölge Ticaretini Etkileyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana Ana Konteyner Limanı Adana ve Bölge Ticaretini Etkileyecek

Adana Ana Konteyner Limanı Adana ve Bölge Ticaretini Etkileyecek

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Ana Konteyner Liman Alanı ile Adana ve bölge ticari potansiyelinin en üst düzeyde etkileneceğini kaydetti.

30.07.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Ana Konteyner Liman Alanı ile Adana ve bölge ticari potansiyelinin en üst düzeyde etkileneceğini kaydetti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Ana Konteyner Liman Alanı ile Yumurtalık ve Karataş ilçelerinin sahillerini denizden inceledi. Ana Konteyner Limanı'nın inceleme ziyareti sırasında bir konuşma yapan Vali Köşger; projenin Adana ve bölge ticari potansiyelini en üst düzeyde etkileyeceğinin altını çizdi.

Bu dev projenin Adana'yı dünya ticaretinde öne çıkaracağını ve böylece uluslararası alanda saygınlığın ve etkinin artacağını belirten Vali Köşger, "Bu büyük projeyi onaylayarak Adana'mıza kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yumurtalık ve Karataş sahillerinde de incelemelerde bulunan ve gerçekleştirdiği incelemenin ardından genel bir durum değerlendirmesi yapan Vali Köşger; Karataş ve Yumurtalık sahillerinin denizi, kumu ve güneşi ile çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek bu ilçelerdeki turizm yatırımlarının artması gerektiğine dikkat çekti.

Karataş ve Yumurtalık'ın bulundukları konum itibarıyla çok önemli bir yerde olduklarını belirten Vali Köşger, "Adana'nın Akdeniz'den dünyaya açılan penceresi olan bu güzide ilçelerimizin doğal olarak sahilleri de çok değerli. Adana'dan çıkıp çok kısa bir sürede denize ve sahile ulaşabiliyorsunuz. Bu ilimiz adına çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla ilçelerimizin bu potansiyelinin ülke ve dünya çapında bilinirliğini arttırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Sahil Güvenlik BOTAŞ Deniz Güvenlik Takım Komutanlığını ziyaret eden Vali Köşger; güvenliği, huzuru ve esenliği sağlamak için gece gündüz demeden gayret gösteren ve sahil güvenliğinin sağlanmasında fedakarca görev yapan tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

Vali Köşger'in ziyaretlerinde, Karataş Kaymakamı Necati Aktan, Ceyhan Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve ilgili diğer yetkililer de hazır bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yavuz Selim Köşger, Adana, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Ana Konteyner Limanı Adana ve Bölge Ticaretini Etkileyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
13:20 Sosyal medyada sahte diploma satışı Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal Sosyal medyada sahte diploma satışı! Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal
13:19 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:25 Filenin Sultanları’nın rakibine doping şoku Dominik Cumhuriyeti’nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi
15:10 Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenlendi Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 16:10:39. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Ana Konteyner Limanı Adana ve Bölge Ticaretini Etkileyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement