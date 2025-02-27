Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya\'da Adana\'nın Lezzetlerini Tanıttı

Ekonomi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya'da Adana'yı anlattı. Katılımcılara kendi elleriyle Adana Kebabı yapıp ikram etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya'da düzenlenen Culinary Forum'a katıldı. Başkan Karalar, "Tarihi Sofralardan Geleceğin Mutfağına Bir Şehrin Kütürel Mirası Nasıl Tanıtım Stratejisi Olur?" panelinde canlı yayın konuğu oldu ve Adana'nın doğal, tarihi, kültürel zenginliklerini, festivallerini, eşsiz lezzetlerini, misafirperverliğini anlattı, katılımcılara kendi elleriyle Adana Kebap yaptı.

Kebap yapmaya ortaokul yıllarında çalıştığı kebapçıda başladığını anlatan Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Türkiye coğrafyasının her karışı çok değerli. Eşsiz lezzetler, tarih, kültür, doğal güzellikler ülkemizin dört bir yanında var. Adana'mız çok farklı bir kent. 10 bin yıla uzanan tarihi mirasa sahip. Olağanüstü verimli bir ovası var ve tarladan mutfağa sağlıklı, lezzetli ürünler konabiliyor. Deniz ürünlerimiz dünyanın en lezzetli deniz ürünleri arasındadır. Bunlar pek bilinmezdi ve biz bunları tanıtıyoruz. Adana bir tarih, kültür, sanat kentidir. Yılın neredeyse 300 gününün güneşli olması büyük bir şanstır bizim için. Adana'nın insanı misafirlerini çok iyi karşılar. İnsanlar sırf bu misafirperverlik için bile yeniden gelmek ister Adana'ya. 16 kavim, medeniyet yaşamıştır Adana'da. Her bir kavim başka lezzet mirasları bırakmıştır. Bununla ilgili benim 'tarihini lezzete evirmiş bir kenttir Adana' sloganım var. Biz Adanalılar bencil insanlar değiliz. Bu güzellikleri bütün ülkeyle bütün dünyayla paylaşmak istiyoruz. Seyhan Belediye Başkanı olduğumdan bu yana, 2014'te ben Adana'nın güzelliklerini önce kendi ülkeme sonra dünyaya tanıtmaya başladım. Çok mesafe kat ettik ama gitmemiz gereken daha çok yol var."

Adana'ya gelin ciğerimi yiyin

Adana Lezzet Festivali'ne de değinen Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Adana'daki lezzet festivalimiz başkadır. Gelin bir görün, gelin ciğerimi yiyin. Eskiden genel olarak tarihi, kültürel dokuyu, doğal güzellikleri görmek için geziyordu insanlar. Şimdi gastronomi kültürü başladı. Nerede bir lezzet var, insanlar oraya gidiyor. Adana'ya geldiniz; kültür, sanat en üst düzeyde, tarih var, olağanüstü lezzetler var, yılın 300'e yakın günü güneşli, deniz, dağ, ova mevcut. Her şey var. Gelip orada görmek gerek"

Nisan ayında gerçekleştirilecek Portakal Çiçeği Karnavalı'yla ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, "Nisan ayının başında Adana'nın bütün sokakları, bahçeleri portakal çiçeği kokar ve karnaval kapsamında caddelerde yüzbinler olur. Konserler, yemek yarışmaları, paneller, insanlar Adana ile ilgili her şeye doyuyor" diye konuştu.

Adana'da gastronominin, yeme içme kültürünün bir yaşam biçimi olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın gastronomiyle ilgili 24 saat yaşayan ve yaşatan bir şehir olduğunu açıkladı.

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim yaptığımız belediye başkanlığı artık sadece rutin belediyecilik hizmetleriyle sınırlı kalmıyor. Kentimizin özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtmak bizim görevlerimiz arasında. Adana'daki festivallerimize, karnavallarımıza gelenler hem eğlenmek hem de kentimizin lezzetlerini tatmak için geliyorlar." - ADANA