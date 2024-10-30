Adana\'da 17. Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı Açıldı

Ekonomi

Adana'da bu sene 17.'si düzenlenen 'Adana Uluslararası Tarım ve Sera- Bahçe Fuarı', kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da bu sene 17.'si düzenlenen 'Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı' 140 katılımcı firmayla ziyarete açıldı. Fuar alanında düzenlenen açılışa Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, oda ve borsa başkanları, ziraat odaları temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kurdele kesiminden sonra gazetecilere konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'nın kentteki en canlı fuarlardan birisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Adana, tarımsal mekanizasyonda Türkiye'de en önde gelen şehirlerden birisi. Adana'nın, Türkiye'nin tarıma dayalı sanayinin gelişmesi noktasında da çok önemli katkıları var. Burada dünyayla yarışacak bir tarım fuarı var."

Fuar 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. - ADANA